Hunter x Hunter 397 spoiler e immagini: l'orribile presa di coscienza di Quoll Lucifer

Il flashback dedicato alla Brigata Fantasma sta colpendo tutti i lettori di Hunter x Hunter, il manga di Yoshihiro Togashi tornato da poco più di un mese da una lunghissima pausa durata anni. Il mangaka non si sta risparmiando e ha iniziato a creare uno scenario a Meteor che in molti sapevano come sarebbe finito.

La morte di Sarasa era prevista fin dalle prime battute di questo mini arco narrativo, e ora si realizza nel modo più crudele per quei bambini che sembravano finalmente aver trovato una pace e un'unità di intenti gioiosi. Gli spoiler di Hunter x Hunter 397 con tanto di immagini non lasciano spazio alla speranza.

Nella prima pagina del capitolo, intitolato "Formazione - Parte 3", ci sono i ragazzi preoccupati per il fatto che Sarasa non sia ancora tornata. Iniziano così a cercare e a chiedere informazioni. Si ritrovano poi tutti e dieci nella foresta, dove c'è un sacco nero appeso a un albero e una nota. Nel corpo c'è un cadavere. Quoll Lucifer è scioccato da ciò che vede. Tutti i bambini sono terrorizzati per ciò che sta succedendo. Nel periodo successivo, Sheila abbandona il gruppo mentre si vede Sarasa ormai morta in una bara.

Passa il tempo, e il finale di questo capitolo di Hunter x Hunter mostra la crescita di Quoll Lucifer, ma anche dei membri del resto della Brigata Fantasma, ormai formatasi definitivamente.