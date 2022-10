Hunter x Hunter 397: Togashi rivela un disegno completo, cosa significa questa tavola?

Oltre 1400 giorni, quasi quattro anni: il ritorno di Hunter x Hunter dopo così tanto tempo riempie un buco enorme. Manca ancora qualche giorno all'arrivo del capitolo 391 su Weekly Shonen Jump, ma Yoshihiro Togashi naturalmente è già più avanti con la produzione. Infatti il mangaka si sta occupando dei capitoli fino al 410.

Mentre continua le bozze, il mangaka e il suo gruppo di assistenti però si stanno occupando anche di rifinire i capitoli dal 391 al 400, ovvero la prima decina che andrà pubblicata su Weekly Shonen Jump da fine ottobre fino a gennaio per dieci settimane consecutive. Hunter x Hunter 397 soprattutto è finito al centro di un tweet di Togashi, come si può vedere in basso.

Il mangaka si sta concentrando molto sul disegnare certi sfondi e dettagli, ed è proprio questo capitolo lo stesso che fu pubblicato un po' di tempo fa, ma in maniera meno dettagliata. C'erano state teorie su Hunter x Hunter 397 a causa della foresta, foresta che torna anche in quest'immagine. Quindi potrebbe essere confermato il cambio di ambientazione temporaneo in questo capitolo, forse per lasciare spazio a Gon e Killua oppure in un approdo a sorpresa al finto Continente Oscuro, meta attuale del viaggio sulla balena.

Voi cosa vi aspettate dal prossimo ciclo di capitoli di Hunter x Hunter?