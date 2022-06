Hunter x Hunter 398 è quasi completo: Togashi si dà da fare, tante pagine tutte insieme

Manca sicuramente tanto al finale di Hunter x Hunter. Nonostante l'incontro tra Gon e il padre, la storia aveva tante sotto trame che ancora dovevano essere chiuse, alcune delle quali erano relative a Kurapika e il Genei Ryodan. E non è un caso se proprio il membro del clan Kuruta è protagonista delle ultime vicende di Hunter x Hunter.

Ora è tutto in pausa, ma Yoshihiro Togashi sta per tornare con dei nuovi capitoli di Hunter x Hunter. Ovviamente le vicende della nave saranno ancora protagoniste. Per il momento, Togashi ha concluso il capitolo 397 e si sta concentrando sul 398, ovviamente il tutto sempre per quanto riguarda le bozze e non il manoscritto definitivo.

Negli ultimi giorni, il mangaka ha continuato ad aggiornare quotidianamente i lettori tramite il suo account di Twitter nuovo di zecca, mostrando una o anche due pagine al giorno. La sorpresa è arrivata però oggi 15 giugno quando Togashi ha mostrato ben quattro pagine di Hunter x Hunter 398. In basso potete osservare le pagine degli ultimi giorni, con poche che danno indizi concreti su ciò che sta succedendo, così da tenere la suspense alta per quando avverrà la pubblicazione regolare su Weekly Shonen Jump.

Con gli ultimi giorni però si è ridotto di misura il periodo da attendere prima di rivedere in azione Kurapika e gli altri cacciatori.