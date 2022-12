Hunter x Hunter 398 data di uscita e previsioni: un'amara vendetta in arrivo

La città Meteor si è sempre saputo che fosse un posto brutto in cui vivere. Quel luogo è sempre stato un luogo di reietti posti ai margini della società, dove il crimine non metteva al riparo nessuno, neanche i bambini. E nei recenti capitoli di Hunter x Hunter, Togashi ha sottolineato più volte la cosa.

Però c'era un piccolo angolo di felicità dove i bambini potevano divertirsi. Lo spettacolo creato da Quoll Lucifer ha infatti alleggerito la vita di questi emarginati, che si sono potuti riunire in una sala a vedere le avventure dei loro eroi preferiti, per di più doppiati, così da poter permettere a tutti di capire cosa stesse succedendo. Ma il disastro purtroppo è dietro l'angolo, dato che la sparizione di Sarasa getta un'ombra enorme.

E così Hunter x Hunter 398 si dedicherà alla vendetta, una vendetta al contempo dolce e amara per il protagonista di questo flashback. Quoll Lucifer è pronto a diventare un criminale in tutto e per tutto, così da poter rintracciare e massacrare coloro che hanno ucciso e fatto cose anche peggiori alla piccola Sarasa. Con l'ecosistema che sta creando, è probabile che Quoll metta subito le mani sugli assassini, ripagandoli con la stessa moneta.

E così il ragno riuscirà nella sua prima missione nel capitolo 398 di Hunter x Hunter in pubblicazione domenica 11 dicembre alle ore 16:00.