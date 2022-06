Hunter x Hunter 398 è finito, Togashi è già passato al capitolo 399 con queste pagine

Yoshihiro Togashi deve disegnare dieci capitoli di Hunter x Hunter prima di riprendere la pubblicazione. Il mangaka si sta mettendo d'impegno per portare nuovamente Kurapika e gli altri hunter in pubblicazione su Weekly Shonen Jump, con l'arco narrativo del conflitto tra i principi ereditari che sta entrando nel vivo.

Negli ultimi tempi, Togashi ha aperto un account Twitter per mostrare i suoi progressi e, con gli avanzamenti degli ultimi giorni, ha mostrato di essere andato molto in là. Alcuni giorni fa stava lavorando su Hunter x Hunter 398, con alcune pagine proposte davvero velocemente, anche a gruppi di quattro. Nel fine settimana però questo lavoro è stato compiuto e adesso il mangaka è passato alla fase successiva.

Yoshihiro Togashi sta disegnando ora Hunter x Hunter 399, il penultimo capitolo da completare prima dell'atteso ritorno sulla rivista. Il tweet pubblicato del capitolo si apre con una pagina gialla con uno strano occhio sopra, probabilmente per nascondere qualcosa, mentre poi a sinistra si nota effettivamente la pagina che viene mostrata quasi pienamente, con tanti balloon e soprattutto un personaggio al centro che non è ben chiaro chi sia, ma che sembra stia caricando il suo nen. C'è poi il tweet con pagina 3 pubblicato oggi 20 giugno, da cui però non è possibile trarre informazioni.

Il tempo va avanti e l'attesa si accorcia: Hunter x Hunter sta per tornare.