Hunter x Hunter 398: una ricerca sempre più asfissiante

La lunga guerra di successione è in corso da tanti anni e sembra che Yoshihiro Togashi non sia ancora vicino al portarla a termine. Al momento ci sono molti capitoli di Hunter x Hunter già scritti ma non disegnati, tuttavia è su quelli attualmente in pubblicazione sui quali ci si deve concentrare. E la storia non si è messa bene per il ragno.

Il flashback sulla nascita della Brigata Fantasma ha fatto capire i natali di questo gruppo di criminali, ma in Hunter x Hunter 398 cambia tutto. Si ritorna infatti al presente, con il passato di Quoll e degli altri che si interrompe. Al loro posto, ci sono i Nobunaga, Phinks e Feitan adulti che stanno ancora cercando il covo della famiglia Heil-Ly. Sfruttando i clienti che hanno preso alloggio in quelle stanze, stanno ispezionando il corridoio alla ricerca di possibili trappole e indizi.

L'incontro con Hinrigh sembra però dirigerli in una nuova direzione. Il braccio destro della famiglia Xi-Yu infatti escogita un piano con il quale si potrebbe trovare il covo nemico. Trasformando una ricetrasmittente in un'ostrica, decide di utilizzare un teletrasporto e fare da esca, dando il localizzatore al trio della Brigata Fantasma. Hinrigh quindi si teletrasporta in una stanza lontana dove non c'è nessuno e viene subito dopo raggiunto da Nobunaga.

I due iniziano a ispezionare la zona, che sembra un'area di passaggio molto usata dalla famiglia mafiosa di Kakin che stanno cercando di distruggere. Porta dopo porta, sembra che tutto si apra su dei vicoli ciechi, ma l'ultima stanza potrebbe invece nascondere qualcosa. Riusciranno i due a trovare qualche indizio nel prossimo capitolo di Hunter x Hunter?