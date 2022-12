Hunter x Hunter 398 spoiler e immagini: un netto cambio di scena

Feitan, Phinks e Nobunaga hanno deciso di fare la loro mossa. Sulla nave dove sta avvenendo la lotta di successione, attuale arco narrativo di Hunter x Hunter, anche il ragno ha deciso di muoversi, così da poter trovare Hisoka più velocemente. Tuttavia l'incontro con la famiglia Heil-Ly li ha lasciati infuriati.

Per questo il ragno dichiara guerra alla famiglia mafiosa di Kakin, con il terzetto che si muove in autonomia per scovare i nemici. Proprio questo ha fatto partire in Hunter x Hunter un flashback dedicato alla creazione della Brigata Fantasma, legata dapprima alla gioia dei bambini di doppiare gli episodi dei clean-up rangers, poi alla morte della piccola Sarasa. Gli spoiler di Hunter x Hunter 398 non si occupano di nulla di tutto questo. Come dimostrano le immagini in basso, si torna nel presente, con i tre della Brigata Fantasma in azione.

Nella galleria di immagini si nota come Nobunaga, Phinks e Feitan ritornino all'opera nel tentativo di scovare il quartier generale della famiglia Heil-Ly. In particolare lo spadaccino sembra essere molto deciso nel raggiungere l'obiettivo, prendendo di mira un personaggio sconosciuto che potrebbe essere un membro della famiglia. Dopo una scena in cui sembra che ci sia uno strano odore che avvolge Feitan, il terzetto incontra nuovamente Hinrigh Biganduffno, braccio destro della famiglia Xi-Yu.

Lui e Nobunaga decidono di fare coppia, mentre lo spadaccino tenta di abbattere un muro come aveva fatto in precedenza. Stavolta, però, il muro non viene tagliato perché sembra che sia una parete di nen. Bisogna quindi aprire la porta di una stanza, dove all'apparenza non c'è nulla. Il capitolo 398 di Hunter x Hunter si intitola "Ricerca", saranno riusciti a trovare il luogo voluto?