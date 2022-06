Hunter x Hunter 398, Togashi accelera: ecco le prime tavole fino a pagina 5

Sono stati colti tutti in contropiede qualche settimana fa quando Yoshihiro Togashi ha aperto un suo account Twitter. Niente parole, soltanto pagine che poi si sono rivelate essere le bozze dei nuovi capitoli di Hunter x Hunter. La cosa è esplosa nel giro di poche ore, con tutti gli appassionati che si sono radunati a seguire gli aggiornamenti.

Il mangaka ha deciso così di pubblicare una pagina al giorno - talvolta anche due - mostrando il numero di pagina e, ogni tanto, anche qualche linea che non assomiglia a uno scarabocchio dalle quali può essere tratta qualche ipotesi sul futuro del manga. Il capitolo 397 di Hunter x Hunter si è concluso e non è passato molto tempo prima che Togashi si concentrasse sul numero successivo.

Da qualche giorno è iniziato il lavoro sulle bozze di Hunter x Hunter 398: la prima pagina è stata esclusa dalle foto, dato che Togashi ha pubblicato direttamente la 2, seguita a ruota dalla 3 e la 4 insieme e infine la 5. Quattro pagine che purtroppo non fanno capire molto su ciò che accadrà dato che non sembrano esserci dettagli particolari, salvo quello in ultima pagina dove nell'angolo sembra esserci una mano che regge il manico di una katana. E voi cosa pensate su queste pagine di Hunter x Hunter?

Ecco intanto quando potrebbe pubblicare Hunter x Hunter 391 in versione definitiva.