Hunter x Hunter 399 data di uscita e teorie: una trappola ben congegnata?

È stata breve la parentesi dedicata alla formazione della Brigata Fantasma. Pochi capitoli, solo tre, ma tutti molto intensi e che hanno mostrato il momento di raccoglimento dei membri fondatori di questo gruppo di criminali di Hunter x Hunter. Conclusa questa fase però si ritorna al presente, con la pressante questione della nave balena nera.

Feitan, Phinks e Nobunaga della Brigata Fantasma sono ancora alla ricerca del covo della famiglia Heil-Ly, ma hanno incrociato Hinrigh Biganduffno della Xi-Yu. Insieme, hanno deciso di darsi da fare per trovare i nemici di questa fase di Hunter x Hunter. Per il momento, il gruppo si è suddiviso in due tronconi: uno composto da Nobunaga e Hinrigh, che sono volontariamente saltati nella trappola della famiglia rivale, e un altro composto da Phinks e Feitan che invece sta seguendo il segnale del trasmettitore dei primi due.

Hunter x Hunter 399 continuerà molto probabilmente il filone della ricerca della famiglia nemica. La stanza che hanno aperto Nobunaga e Hinrigh sembra completamente vuota, ma ciò non toglie che potrebbe trattarsi di una trappola. Va tuttavia detto che i vari membri della famiglia Heil-Ly hanno abbandonato un covo e pertanto quella zona potrebbe non essere più attiva, portando la ricerca a un vicolo cieco. Intanto però bisognerà anche capire come si stanno muovendo gli altri personaggi, completamente imprevedibili sotto questo punto di vista. Kurapika per il momento è fuorigioco, ma sarà interessante capire in che situazione si trovino Hisoka e Quoll Lucifer.

Hunter x Hunter 399 verrà pubblicato il 18 dicembre 2022 alle 16:00 su Manga Plus e sarà probabilmente uno degli ultimi capitoli prima di una nuova pausa.