Hunter x Hunter 399: un rifugio dall'aspetto impenetrabile

Ormai da diversi capitoli sono state introdotte le tre famiglie mafiose di Kakin. La triade è composta dalla famiglia Xi-Yu di Onior Longbao, dalla famiglia Cha-R di Brocco Li e infine dalla famiglia Heil-Ly di Morena Prude. Tuttavia, quest'ultima sta dando non pochi problemi nei recenti capitoli di Hunter x Hunter.

Morena Prude sta infatti cercando di sovvertire le gerarchie, essendo la sua famiglia una delle più nuove, e ciò ha portato all'alleanza tra la famiglia Xi-Yu e Cha-R, alla quale si è unita anche la Brigata Fantasma. Così, insieme a Hinrigh, Nobunaga si è avventurato nel covo della famiglia Heil-Ly in Hunter x Hunter 399. Il samurai e il mafioso hanno continuato a esplorare la stanza in cui sono stati teletrasportati e proprio l'ultima porta rimasta conduce a una sala dove ci sono alcuni membri della famiglia nemica seduti intorno a un tavolo, mentre stanno chiacchierando.

Apparentemente tranquilli dall'invasione, questi osservano gli intrusi ma continuano a parlare, ma Hinrigh si prepara ad attaccare con un coltello dalla distanza. La lama non sortisce effetto a causa delle tecniche nemiche, mentre un secondo tentativo viene bloccato da una rivista. Appare l'avvocato del gruppo, Yokotani, anche lui dotato di un potere nen, che per poco non viene ucciso da Nobunaga. Tuttavia, grazie al suo potere, evoca un esercito di soldatini invincibili che portano via entrambi gli invasori.

Poco prima di essere catturato, però, Hinrigh riesce a piazzare la trasmittente nella lavanderia di quel covo, lasciando così il segnale nella base nemica. I due vengono poi teletrasportati altrove e decidono di separarsi, adesso è il turno di capire cosa succederà nell'ultimo capitolo prima della pausa Hunter x Hunter 400.