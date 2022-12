Hunter x Hunter 399 spoiler e immagini: la sfida di Nobunaga e Hinrigh

Si ritorna alla ricerca della famiglia Heil-Ly, uno dei tanti leit motiv di questo arco narrativo di Hunter x Hunter. Il manga di Yoshihiro Togashi si sta concentrando principalmente sulla Brigata Fantasma e sulle famiglie mafiose, tralasciando per il momento la lotta tra i principi. C'è però da capire cosa sta succedendo nella stanza segreta.

Gli spoiler di Hunter x Hunter 399 partono proprio lì da dove si era interrotto il capitolo precedente. La stanza che Hinrigh ha aperto nel presunto covo della famiglia Heil-Ly porta a una specie di lavanderia, con tavoli, sedie, lavatrici e tanto altro ancora. Sembra quindi che quell'area fosse un covo per rendere i soldati di Morena autosufficienti. In un'altra stanza, Hinrigh e Nobunaga si avvicinano alla porta e scoprono che ci sono alcune persone lì. Capendo che sono appartenenti alla famiglia nemica, entrano nella stanza.

All'ingresso, Nobunaga lancia la sua spada e trafigge la fronte di un nemico e lo stesso sembra fare Hinrigh lanciando il suo coltello alla tempia del nemico più grosso. Quest'ultimo però non si fa niente dato che la lama del coltello sembra essere sparita e lui stesso con la mano distrugge il manico dell'arma. Inizia uno scontro dove Nobunaga viene trasportato via da una tecnica nen. Non è ben chiaro cosa succeda dopo a causa di alcune pagine mancanti, ma nel finale si capisce che lì Morena non c'è, tuttavia Nobunaga e Hinrigh sono ancora entrambi vivi e vegeti e stanno parlando tra loro, quindi sono sopravvissuti agli scontri oppure questi sono ancora in corso. Il capitolo 399 si intitola "Partenza" ed è il penultimo prima della probabile pausa di Hunter x Hunter 400.