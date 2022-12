Hunter x Hunter 400: sarà questo l'ultimo capitolo prima della pausa?

Da quando Yoshihiro Togashi ha aperto il suo canale Twitter, tutto il fandom di Hunter x Hunter è tornato in vita. Sono stati tanti gli anni di stop a cui è stato costretto il manga, a causa di una condizione precaria della salute di Togashi. Tuttavia l'autore è riuscito, grazie anche allo sforzo dei suoi assistenti, a tornare a lavorare.

Da qualche mese, Hunter x Hunter è di nuovo in pubblicazione su Weekly Shonen Jump. Con quello di domenica 11 dicembre si è arrivati a ben 8 capitoli consecutivi senza pause ma, come ben sanno gli appassionati, solitamente Yoshihiro Togashi pubblica dieci capitoli per volta. Ciò vuol dire che a Natale, con l'uscita del capitolo 400, il manga potrebbe tornare in pausa. Mancano infatti soltanto due capitoli per raggiungere quel numero, il 399 e per l'appunto il 400. Quindi Hunter x Hunter torna in pausa dopo il capitolo 400?

Analizziamo la situazione. Per il momento, si sa che Togashi ha scritto parecchi capitoli: l'assistente ha infatti rivelato che già anni fa il mangaka era riuscito a scrivere un grosso pezzo di storia. Il problema sono invece i disegni, con gli ultimi aggiornamenti su Twitter che rivelano di come i lavori si siano fermati al capitolo 403. C'è quindi troppo poco materiale per un proseguimento della pubblicazione, dato che sarebbe necessario avere pronto perlomeno fino al capitolo 410.

È molto probabile quindi che Hunter x Hunter torni in pausa, per poi tornare a data da destinarsi, sempre comunicata in seguito. Non si sa ovviamente quando accadrà, ma Togashi sta cercando altri metodi di lavoro per poter tornare a pubblicare il tutto più velocemente.