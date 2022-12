Hunter x Hunter 400 spoiler e immagini: la furia maligna di un principe

Come c'era da aspettarsi, dopo Hunter x Hunter 400 ci sarà una pausa. I lettori del manga hanno potuto finalmente rivedere la faida imperiale che coinvolge suo malgrado tutta la nave balena nera. Principalmente, questi capitoli si sono concentrati sulla mafia di Kakin e il coinvolgimento della Brigata Fantasma, con tanto di flashback dedicato.

Ora però si torna ai principi di Kakin con gli spoiler di Hunter x Hunter 400 e le immagini divulgate finora dai leaker. Le prime quattro pagine sono comunque dedicate alla Brigata Fantasma, con Phinks e Feitan che stanno seguendo il segnale della trasmittente nei corridoi della nave. Mentre discutono, vengono raggiunti da Nobunaga che spiega loro cosa è successo.

Poi si cambia completamente scena: nella stanza 1006, gli hunter e le guardie lì presenti stanno discutendo della situazione. Il principe Tyson sta continuando a elargire i propri doni e a comunicare il suo verbo, con Izunavi che riflette sulla situazione. Si passa poi a un'altra scena, con il falso principe Kacho che si aggira per i corridoi e scopre una porta nel letto, ovvero il simbolo del potere della gemella Fugetsu.

Ed è proprio Fugetsu che compare, ma non più con la calma natura che mostra di solito, bensì con uno sguardo omicida e un'aura nera. Sa, infatti, che Kacho è morta e sa di trovarsi di fronte un impostore. Nell'ultima pagina, come era stato già mostrato da Yoshihiro Togashi tempo fa, ritorna Kurapika che sta ancora insegnando il nen.

E adesso Hunter x Hunter torna in pausa a tempo indeterminato, in attesa di ricevere ulteriori informazioni da parte di Shueisha per la sua ripresa.