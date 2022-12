Hunter x Hunter 401 data di uscita e teorie: cosa succederà al ritorno del manga?

Le pause di Hunter x Hunter sono naturalmente un colpo al cuore per ogni lettore affezionato del manga di Yoshihiro Togashi. Eppure, va detto, il mangaka è riuscito a far affezionare mezzo mondo alla sua storia nonostante il ritmo di pubblicazione molto ballerino e che consiste per di più in gruppi di capitoli distribuiti ogni tanto.

È ciò che è successo anche questa volta, con Weekly Shonen Jump che ha portato nelle ultime dieci settimane ben dieci capitoli di Hunter x Hunter, dal capitolo 391 al 400. Si chiude la parentesi dedicata alle famiglie mafiose, almeno per il momento, con uno scorcio dedicato anche a ciò che è capitato alla Brigata Fantasma e sul perché Quoll Lucifer abbia deciso di fondarla. Con Hunter x Hunter 400 si cambia però scenario, ritornando alla lotta dei principi, con Kurapika che torna dopo una lunga assenza proprio nell'ultimissima tavola.

Cosa succederà in Hunter x Hunter 401? Il ritorno del manga è lontanissimo e senza data, ma già si può provare a immaginare cosa accadrà. Innanzitutto, va detto che il protagonista attuale, e cioè Kurapika, tornerà al centro della scena. Dopo i patti a cui è sceso con alcuni principi, adesso è il turno di Tubeppa, quinto principe di Kakin. La donna sembra comunque carismatica e potente, quindi pericolosa, ma rispetto ai suoi fratelli maggiori sembra più razionale e meno incline a combattere, vista la sua natura da scienziata. Ci sarà da aspettarsi una grossa spiegazione sul come sono andate le cose nel frattempo e sugli allenamenti che si stanno tenendo con le varie guardie dei principi.

Quando verrà pubblicato Hunter x Hunter 401? La data di uscita del prossimo capitolo è avvolta dal mistero e soltanto un nuovo comunicato di Shueisha nel prossimo futuro potrà farlo capire.