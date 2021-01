Hunter x Hunter: i 5 personaggi più forti, dal peggiore al migliore

Non c'è solo forza bruta all'interno delle battaglie di Hunter x Hunter, bensì anche e soprattutto l'elemento strategico. Le potenzialità del Nen sono pressoché infinite e Yoshihiro Togashi è riuscito a ideare personaggi con abilità incredibili il cui potere appare sconfinato. Ma vediamo quali sono i 5 combattenti più forti.

Recentemente Hunter x Hunter ha compiuto un nuovo record in negativo, ovvero quello delle cento settimane di pausa consecutive. Ancora oggi i fan continuano a sperare nel ritorno del manga e, nell'attesa, supportano il franchise con manifestazioni di creatività.

Ad ogni modo, finora il sensei ha presentato numerosi personaggi, alcuni dei quali che nonostante abbiano fatto la loro apparizione solo per poco presentano comunque delle caratteristiche estremamente peculiari. Ma alla luce di tutti questi personaggi, la domanda sorge spontanea: quali sono i 5 combattenti, dal peggiore al migliore, più forti di Hunter x Hunter?

Al quinto posto, Neferpitou . La sua capacità nel controllare il Nen è con pochi eguali e le sue abilità non sono da meno della sua forza d'attacco micidiale. Questa posizione, molto più delle altre, è facilmente assimilabile con le altre due Guardie Reali nonché con Hisoka e Chrollo, il quale potere sembra simile per entrambi, ma che per forza di cose non fanno parte di questa lista;

Al quarto posto l'assassino veterano della famiglia Zoldyck, Zeno. Il suo potere è straordinario, tuttavia, a detta sua, egli è meno forte di Netero (più in alto in questa classifica). Ad ogni modo, con l'esperienza dalla sua, potrebbe comunque sconfiggere almeno una delle Guardie Reali;

Netero non poteva che riempire la terza posizione. Per quanto visto finora, egli è uno degli Hunter più capaci dell'Associazione se non il più forte. Il suo controllo del Nen, acquisito in anni di immersione nella natura, gli ha permesso di tenere testa a Meruem. Con pochi dubbi, Netero non avrebbe avuto estrema difficoltà a sopraffare persino Neferpitou.

Medaglia d'argento per Gon, tuttavia solo nella fase "Trascension", in cui acquisisce un potere straordinario a patto di perdere le facoltà di utilizzare il Nen. In tale forma annienta Pitou in un colpo solo e, a detta stessa della Guardia Reale, avrebbe anche tenuto testa al Re delle Formichimere;

Ad oggi, è doveroso ritenere Meruem, nella sua forma dopo aver assorbito Youpi e Pouf, il personaggio più forte mai concepito da Togashi. Il suo dominio è stato interrotto soltanto dal piano di Netero che, consapevole di morire nello scontro, ha nascosto nel suo corpo un asso nella manica. La forza del Re è micidiale e le sue abilità lo rendono quasi invulnerabile. Egli è infatti sopravvissuto alle "Zero Mani" sparato in pieno da Netero, uno degli attacchi esplosivi più forti mai visti all'interno di Hunter x Hunter;

Ci teniamo a ricordare, nuovamente, che per forza di cose non è stato possibile introdurre personaggi come Gin o Pariston il cui vero potere resta tuttora un mistero. E voi, invece, siete d'accordo con questa classifica? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.