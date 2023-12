Hunter x Hunter, quali sono i 5 utilizzatori di Nen più forti?

Considerato da molti appassionati di shonen uno dei power system migliori e più approfonditi, il nen di Hunter x Hunter è apparso per la prima volta durante l’arco narrativo ambientato nella Arena Celeste, e ha conquistato l’attenzione dei lettori per le sue infinite forme e applicazioni derivanti dalla fantasia e dall’abilità di chi lo utilizza.

Attraverso gli occhi di Gon e Killua i lettori e gli spettatori comprendono molto sulla natura del Nen e sull’impegno, sia pratico che teorico, necessario a padroneggiarlo. Ma quali sono i migliori utilizzatori di nen della serie di Togashi? Scopriamolo in questa top 5. Iniziamo da uno dei personaggi più enigmatici e misteriosi, il leader della Brigata Fantasma Chrollo Lucifer appartenente alla categoria nen della specializzazione e in grado di rubare le abilità nen altrui, il che lo rende facilmente uno dei combattenti più preparati dell’opera.

Prendendo per buone le parole dell’ex presidente dell’associazione Hunter, Netero, Ging Freecss sarebbe uno dei cinque migliori utilizzatori di nen al mondo, ma visto che attualmente non sono state ancora mostrate le sue reali capacità e sappiamo solo che è stato in grado di sconfiggere il potente Razor, si merita solo la quarta posizione in classifica.

Sull’ultimo gradino del podio troviamo invece le tre guardie reali: Neferpitou della specializzazione, Shaiapouf della manipolazione e Menthuyoupi della trasformazione, estremamente potenti tra le formichimere, la cui forza è seconda solo a quella del sovrano. Le loro abilità nen superano con semplicità i livelli umani, e in svariate occasioni si dimostrano nettamente superiori ai loro avversari.

La medaglia d’argento va al presidente Netero, unico Hunter capace di tenere testa a Meruem in persona, la cui costanza negli allenamenti rappresenta alla perfezione la categoria nen del potenziamento. Inoltre, quando usa lo stile centenario di Buddha può anche sfruttare le proprie abilità nelle categorie della trasformazione, della manipolazione, dell’evocazione e dell’emissione.

Infine, il titolo di miglior utilizzatore di nen va alla formichimera perfetta: Meruem, considerato anche uno degli esseri più potenti dell’intera serie e uno dei migliori villain della storia degli shonen. Appartenente alla categoria nen dell’emissione, il sovrano delle formichimere ha mostrato una velocità di apprendimento straordinaria, arrivando in poco tempo a superare i limiti umani, e grazie alla tecnica dell’aura che gli garantisce una crescita continua della propria riserva di energia vitale, Meruem può raggiungere un livello di potenza inaudito.

Per concludere, ecco le 10 morti più significative di Hunter x Hunter. Fateci sapere se siete d’accordo con questa classifica sui migliori utilizzatori di nen lasciando un commento qui sotto.