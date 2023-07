Hunter x Hunter: le abilità da assassino di Killua nella figure di Nian Studio

Introdotto durante l’arco narrativo dell’esame per diventare Hunter, Killua Zoldyck è diventato progressivamente uno dei personaggi principali della serie di Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter, andando a condividere per diversi capitoli il ruolo di co-protagonista al fianco di Gon, e dimostrando abilità straordinarie.

Addestrato da suo padre e suo nonno come assassino, Killua ha sin dall’inizio della serie capacità incredibilmente potenti, riuscendo a uccidere rapidamente diversi nemici, celare la propria presenza nell’ombra, e persino riuscire a strappare il cuore dell’omicida Johness durante la prova della torre. Tali abilità si sommeranno alle tecniche nen che riuscirà a sviluppare, e padroneggiare, in brevissimo tempo, come sottolinea Biscuit durante la saga di Greed Island, e che lo rendono, senza dubbio, uno dei migliori utilizzatori di nen della sua età in tutto il mondo ideato da Togashi.

Per onorare l’incredibile talento di questo personaggio, gli artisti di Nian Studio hanno presentato la figure che potete vedere nelle immagini riportate in calce. Alta 41 centimetri, e con inserti intercambiabili da porre sulla mano sinistra, come la sfera d’energia elettrica, scaturita dal suo nen, o il cuore del nemico, la figure presenta altri dettagli tipici di Killua, come il suo skateboard e lo yoyo che userà come arma infondendogli la sua aura elettrica.

In arrivo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, la figure è già prenotatile al prezzo di 195 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. In conclusione, vi lasciamo a informazioni inedite sulla preparazione di Togashi per la saga delle Formichimere, e ad un romanzo horror consigliato dal mangaka.