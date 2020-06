Hunter x Hunter: ecco l'affascinante significato dietro i nomi della famiglia Zoldyck

Il manga di Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter, è una delle opere più controverse della rivista Weekly Shonen Jump a causa della continua serializzazione incostante. Anche se la serie sta nuovamente per rompere l'ennesimo record negativo, i fan continuano tuttora ad apprezzare il fumetto, merito soprattutto di una storia intrigante ed emozionante.

Nel corso della lunga storia di Hunter x Hunter, iniziata nel lontano 1998 tra le pagine di Jump, Togashi è stato costretto a fronteggiare più volte i dolori alla schiena che hanno inevitabilmente influito sulla serializzazione del manga. Eppure, nonostante l'autore venga sopraelevato tra i "grandi re delle pause", la narrazione della sua creatura continua a entusiasmare milioni di fan in tutto il mondo. Di tanto in tanto, infatti, i fan ne approfittano per condividere in rete alcune interessanti curiosità in merito all'opera.

Una di esse, in particolare, chiarisce il significato dietro ai nomi dei componenti della famiglia Zoldyck, nella fattispecie nei riguardi dei 5 figli. L'autore ha ideato per loro dei nomi attraverso il gioco di parole dello shiritori, una pratica molto in voga in Giappone come passatempo. Analizzando i kanji che compongono i loro nomi, dunque, è possibile avere una traduzione di questo tipo:

Il nome di Illumi significa letteralmente "esistere" (come persona);

significa letteralmente "esistere" (come persona); Milluki , invece, può essere inteso come "guardare, guardarlo" (in riferimento alla televisione o allo schermo di un computer);

, invece, può essere inteso come "guardare, guardarlo" (in riferimento alla televisione o allo schermo di un computer); Killua, invece, significa più letteralmente "uccidere";

Particolarmente interessante, se non addirittura geniale, il significato dietro al nome di Alluka che può essere tradotto come "esistere" (inteso come un oggetto);

che può essere tradotto come "esistere" (inteso come un oggetto); Kalluto, infine, può essere tradotto come "tagliare, ritagliare, tranciare";

E voi, invece, cosa ne pensate di questa curiosità in merito alla famiglia Zoldyck? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.