Hunter x Hunter, ammiriamo una bellissima illustrazione di Netero

Hunter x Hunter è uno dei titoli più importanti nel mondo fumettistico giapponese, non soltanto per l'importanza culturale dell'opera, ma soprattutto per l'immenso potenziale narrativo che il sensei è riuscito a imprimere nel suo capolavoro, rendendolo di fatto uno dei migliori shonen in circolazione.

Nonostante la responsabilità di essere uno dei manga più apprezzati al mondo, con all'attivo ben più settimane di pausa che di pubblicazione dall'inizio della sua serializzazione, non si sa ancora che fine abbia fatto Hunter x Hunter. Yoshihiro Togashi non da informazioni da diverso tempo, e l'attesa verso i nuovi capitoli sta lentamente tornando a essere estenuante.

In questo settore a volte sommerso dalla discontinuità, i fan restano l'unica scintilla che continua a far ardere di passione l'interesse verso l'opera. Proprio come i crossover tra i personaggi principali di Shonen Jump, le illustrazioni restano uno dei cavalli di battaglia per manifestare il proprio amore verso Hunter x Hunter.

Nell'ultimo disegno in questione realizzato da un appassionato, infatti, ammiriamo una bellissima interpretazione di Netero proveniente dalla saga delle Formichimere, nella consueta posizione che ha messo in difficoltà persino il potente Meruem. L'immagine in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stata apprezzata soprattutto per la qualità del disegno, che unisce più stili al risultato finale. E a voi, invece, che ve ne pare dell'illustrazione?