Hunter x Hunter annuncia una speciale collaborazione con Animate Cafe in Giappone

Nonostante abbia a che fare con molte interruzioni, Hunter x Hunter ha ancora molti fan che seguono la sua corsa, catturati dalla scrittura intelligente della serie e dai personaggi e le situazioni ben realizzati. La serie ha guadagnato tanta popolarità, infatti, che ora sta diventando un caffè speciale in Giappone.

Dal 17 Aprile fino al 13 Maggio, Hunter x Hunter lancerà una speciale collaborazione con Animate Cafe in Giappone. Per avere ulteriori informazioni potete controllare il sito web ufficiale. I fan che visiteranno il negozio potranno acquistare piccoli charms con i personaggi della serie come Gon, Killua, Kurapika, Leorio e i membri mortali della Brigata Fantasma in adorabili uniformi da cameriere di servizio. In calce alla notizia è possibile vedere il poster relativo alla collaborazione.

Inoltre, sempre in Giappone, da Dicembre Bandai Premium ha aperto gli ordini per una serie di repliche del gioco di carte di Greed Island. Il gioco è ispirato all'omonimo arco narrativo visto in Hunter x Hunter, in cui Gon e Killua entrano in un famoso videogioco nella speranza di incontrare Gin, il padre di Gon. Potete visionare il trailer di presentazione del gioco in apertura della news. Costerà 8.800 yen (circa 78 dollari) e Bandai Premium prenderà ordini fino a fine Febbraio con spedizioni a partire da Aprile.