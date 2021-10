Hunter x Hunter, l'annuncio di Dynit: l'anime arriva su Prime Video con doppiaggio

Tra i titoli della rivista weekly Shonen Jump più conosciuti al mondo spicca sicuramente anche Hunter x Hunter, il manga di Yoshihiro Togashi tanto polemizzato in rete a causa della serializzazione irregolare. Attualmente, infatti, la serie è nel pieno della sua pausa più lunga di sempre e non ci sono ancora segnali di una possibile ripresa.

Ad ogni modo, a qualche settimana di distanza dal 10° anniversario dal debutto del remake di Hunter x Hunter, Dynit ha finalmente annunciato una sorpresa ai Lucca Comics & Games di quest'anno durante la conferenza preparata dal distributore e che i fan attendevano da ormai tanti anni.

Ebbene, dunque, Hunter x Hunter arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 30 novembre con doppiaggio in italiano. Durante l'evento Dynit ha anche mostrato il primo trailer doppiato che presumibilmente verrà caricato nelle prossime ore sui canali ufficiale del distributore. Una piacevole sorpresa che si unisce anche al recente annuncio di Sword Art Online Progressive, il film che debutterà oggi in Giappone, che arriverà in Italia sempre grazie agli sforzi di Dynit.

E voi, invece, vi aspettavate l'arrivo del doppiaggio in italiano di Hunter x Hunter? Ma soprattutto, approfitterete di quest'occasione per recuperare la celebre serie televisiva? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.