Hunter x Hunter: annuncio previsto settimana prossima, di cosa si tratta?

Che fine ha fatto Hunter x Hunter? Per quello che ne sappiamo, il sensei è da anni alle prese con un mal di schiena cronico che gli impedisce sostanzialmente di lavorare al manga senza subire forti dolori. Forte di un contratto ad hoc con Weekly Shonen Jump, l'autore si è preso diverse pause durante il corso della serializzazione dell'opera.

Circa due mesi fa Hunter x Hunter ha strappato un nuovo record dopo aver superato quota 800 giorni senza aver pubblicato nessun nuovo capitolo del manga. Sempre qualche settimana fa, la serie era tornata a far parlare di sé dopo un incontro tra le doppiatrici di Gon e Killua, fenomeno che aveva innescato alcune speculazioni sul futuro del franchise. Anche se di fatto si trattava solo di un escape room, le possibilità di un annuncio avevano incrementato le speranze dei fan.

Allo stesso modo, Shueisha ha riservato in un angolo del nuovo numero di Weekly Shonen Jump una sezione ad Hunter x Hunter in cui preannuncia novità per l'edizione della prossima settimana della rivista. Conoscendo la storia del franchise, tuttavia, sembra proprio che l'annuncio in questione non riguarderà il ritorno del manga, tantomeno novità sulla serie animata, piuttosto qualcosa di inerente al merchandising. Pertanto, dunque, vi suggeriamo di non farvi troppo aspettative per l'enigmatico annuncio di Jump, dal momento che se preannunciasse il ritorno della serializzazione sarebbe stato accompagnato da un clamore decisamente maggiore.

Ad ogni modo, è pur vero che nell'ultimo periodo Hunter x Hunter sta davvero tornando a far parlare di sé e chissà che il 2021 possa infine riservare un piccolo spazio per il ritorno del manga. E voi, invece, quando sperate di rivedere il fumetto di Yoshihiro Togashi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.