Hunter x Hunter: arriva finalmente un Funko Pop degno di Gon!

Hunter x Hunter compie 25 anni e, con il probabile ritorno del manga, arriva anche un nuovissimo Funko Pop di Gon Freecss in Transcension Mode. Andiamo a vedere com'è!

Dopo la scoperta della morte di Kaito, lo shock in Gon è talmente forte da scatenarne il nen, causando un'incredibile trasformazione fisica e mentale. Il ragazzino diventa molto più muscoloso, con fattezze adulte e una caratteristica acconciatura "a torre", che per certi versi ricorda il Super Saiyan: si tratta della Transcension Mode.

Proprio a questa mutazione Funko Pop ha dedicato una nuova figure, che sarà disponibile in anteprima, in bundle con sticker esclusivi, al San Diego Comic-Con, che si terrà nella città californiana dal 20 al 23 luglio 2023.

Presentata sotto il nome di "Awaken Gon", la figure è un'edizione limitata a quest'estate, non disponibile in Europa. Sarà quindi molto difficile da recuperare ed un pezzo di assoluto livello per i collezionisti di Pop più incalliti. I reseller si staranno sicuramente leccando i baffi dal momento che queste statuette raggiungono solitamente prezzi esorbitanti, soprattutto se riguardano brand di successo. Considerate che un Funko Pop di questo tipo, che costa a retail 20$, può far crescere il suo prezzo di rivendita di 5, 10 o 20 volte. Pensate che un Pop di Charizard (Metallic) esclusivo del WonderCon 2022 costa attorno ai 650$. Chissà quanto dovremo spendere noi europei per aggiudicarcelo.

Voi cosa ne pensate? Cercherete di recuperare questa figure ad ogni costo o non siete amanti dei Funko Pop? Fatecelo sapere. Intanto non perdetevi la preparazione di Togashi per la saga delle Formichimere di Hunter x Hunter.