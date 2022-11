Hunter x Hunter: arrivano i gioielli ufficiali della serie grazie a Material Crown

L’atteso ritorno di Hunter x Hunter sulle pagine di Weekly Shonen Jump è avvenuto in concomitanza con la pubblicazione del volume 37, che ha superato il mezzo milione di copie vendute in appena tre giorni. Un momento straordinario per l’opera del maestro Togashi, che continua con l’annuncio di una nuova, e prestigiosa, collaborazione ufficiale.

Hunter x Hunter ha infatti avviato una partnership con Material Crown per realizzare una propria linea di gioielli dedicati a quattro hunter che abbiamo conosciuto nel corso dell’avventura. La notizia è arrivata da comic_natalie, che ha condiviso sui social il post riportato in fondo alla pagina. Nelle immagini presenti nel tweet si notano i quattro prodotti che vanno a costituire l’intera collezione ufficiale della serie.

Si tratta di due anelli, venduti a 100 dollari l’uno, e due ciondoli, venduti a 130 dollari l’uno. I primi sono dedicati agli antagonisti Hisoka e Chrollo, entrambi membri della Brigata Fantasma e rappresentati dai loro simboli: una carta e una croce. Per quanto riguarda i ciondoli invece troviamo la canna da pesca del protagonista Gon Freecss, e un anello che sembra riprodurre i fulmini e lo yo-yo del suo caro amico Killua.

Per concludere ricordiamo che Togashi potrebbe lasciare la serie in mano agli assistenti, e vi lasciamo ripercorrere l'evoluzione di Hisoka nel manga.