Hunter x Hunter: arrivano gli occhiali della serie grazie alla partnership con Zoff

I continui aggiornamenti di Yoshihiro Togashi, tornato a lavorare sul manga di Hunter x Hunter dopo più di tre anni di pausa, fanno ben sperare ai lettori appassionati di poter tornare presto a leggere il manga. In attesa di proseguire il viaggio di Gon e compagni, è stata annunciata una nuova collaborazione ufficiale.

Fondata nel 1993 a Tokyo, l’azienda Zoff è riuscita a crearsi un proprio spazio nella produzione di occhiali, puntando prima di tutto, come specifica la stessa politica aziendale, a renderli oggetti di moda che possano essere indossati anche da chi non ne ha bisogno. Questo obiettivo sembra ritrovarsi anche nella nuova linea di occhiali targata Hunter x Hunter, in arrivo a luglio 2023, e di cui potete vedere il poster promozionale in calce.

Attualmente non sono stati rivelati ulteriori dettagli sui modelli, ma già dall’immagine è possibile notare sei diverse paia di occhiali indossate dai quattro protagonisti, Gon, Killua, Kurapika e Leorio, e dai due antagonisti Quoll Lucifer e Hisoka. Gli occhiali di Kurapika presentano una sfera rossa sugli angoli superiore delle lenti, chiaro riferimento agli occhi scarlatti del clan Kurata, mentre sulla montatura degli occhiali indossati da Quoll si può notare una croce, richiamo al tatuaggio che ha sulla fronte e al simbolo sul cappotto.