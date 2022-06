Hunter x Hunter: in arrivo Funko Pop esclusivi dall'Anime Expo 2022

Hunter x Hunter è di nuovo sotto i riflettori grazie ai continui aggiornamenti condivisi sui social da Togashi, tornato a lavorare al manga dopo più di tre anni di pausa. Le novità riguardanti la serie però non finiscono qui, poiché durante l’Anime Expo sarà possibile acquistare un Funko Pop in edizione limitata di uno dei protagonisti.

Quest’anno, dopo la situazione pandemica che aveva creato non poche difficoltà per l’organizzazione, l’Anime Expo tornerà infatti come evento dal vivo, aperto al pubblico. Oltre alle novità e agli aggiornamenti su molti progetti che andranno a costituire il futuro del settore, l’evento rappresenta anche una tappa fondamentale per i collezionisti più appassionati, dove è possibile acquistare merchandise inedito, limitato ed esclusivo.

Sono stati infatti presentati dei Funko Pop speciali e dedicati all’evento: il pack composto da Gentle Criminal e La Brava direttamente da My Hero Academia, e una versione originale di Killua Zoldick, uno dei personaggi principali della serie di Togashi. Ad aggiornare i fan sulle novità è stato l’utente @funkofinderz tramite il post che trovate in calce, dove sono anche mostrati i simpatici Pop in questione. Qualora non riusciste ad acquistarli durante la fiera, sarà possibile pre ordinarli in futuro sui siti di Hot Topic e Box Lunch.