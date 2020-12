Hunter x Hunter: in arrivo un live action dell'opera?

Hunter x Hunter è conosciuto per essere uno dei migliori shonen, e i fan continuano a supportare la serie nonostante le lunghe pause. Mentre il suo creatore Yoshihiro Togashi si prende cura della sua salute, il fandom di Hunter x Hunter sta facendo quello che può per mantenere la serie in vita.

Su YouTube, uno studio di produzione indie chiamato Re:Anime, ha rilasciato un trailer di un live action di Hunter x Hunter. Potete trovare il trailer alla fine di questo articolo, in tutto il suo splendore.

Il trailer inizia con delle carte da gioco a terra, residui di una battaglia. La scena cambia e vediamo una serie di riprese in silhouette retro illuminate di Gon e Hisoka. I due sono nell’ombra, quindi non possiamo dire se siano ben rappresentati o meno.

Purtroppo, sembra che non potremo aspettarci dei nuovi capitoli a breve, e la serie Hunter x Hunter è famosa per le sue lunghe pause. Dopo essere tornato per breve tempo nel 2018, Hunter x Hunter è in pausa dall’inizio del 2019, per un totale di 96 numeri di Weekly Shonen Jump pubblicati senza il supporto di Gon, Hunter x Hunter compie quest'anno 2 anni di pausa . Il periodo più lungo senza pause è stato nel 2011-2012, con 30 pubblicazioni consecutive su Weekly Shonen Jump. Anche se si vocifera che il manga potrebbe tornare nelle prossime settimane, non ci resta che aspettare e sperare nell'arrivo di un nuovo capitolo!