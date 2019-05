Hunter x Hunter, in arrivo una nuova action figure dedicata a Pitou.

La saga delle formichimere ha ricevuto una serializzazione travagliata, a causa di un autore sofferente di problemi alla schiena che lo hanno più volte costretto a mettere in pausa il suo lavoro. Eppure, nonostante questi problemi di hiatus costanti, Hunter x Hunter resta uno degli shonen più avvincenti dell'intero panorama.

Il successo sempre in ascesa dell'opera del sensei Yoshihiro Togashi è un capolavoro d'azione, certificato da 72 milioni di copie del manga vendute in tutto il mondo, che traghettano il franchise nell'Eden cartaceo del Sol Levante. Ogni combattimento è studiato maniacalmente, e altrettanto tale è la scrittura prolissa e ricca di dettagli, capaci di rendere molto lunga la lettura di un singolo capitolo composto da meno di 20 tavole.

L'arco narrativo più corposo ad ora è stato quelle delle Formichimere, che ha ricevuto un adattamento animato da parte dello studio Madhouse a dir poco sensazionale, che ha ribadito con prepotenza la grande componente shone dell'opera, riuscendo a tenere incollati allo schermo gli spettatori. Non ci stupiamo, dunque, che Tatsumaki Studio abbia deciso di realizzare un action figure dedicata al personaggio più amato della saga in questione, ovvero Pitou. La guardia del corpo del Re dalle sembianze feline è il beniamino dei fan, protagonista di un amore incondizionato, come dimostra anche l'ultima illustrazione del personaggio in Chun Li di Street Fighter. Non abbiamo ancora novità circa l'uscita del modellino in scala 1 a 6, ma siamo certi che non manchi molto al suo debutto, data la velocità con la quale la notizia sia circolata in rete.

Vi terremo ovviamente aggiornati circa l'eventualità di una prossima diffusione in Italia della figure, nella speranza che il preordine non inizi poi così lontano.