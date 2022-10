Hunter x Hunter: in arrivo un trailer animato con Gon e Killua, cosa significa?

Sono passati incredibilmente 4 anni dall'ultimo capitolo di Hunter x Hunter, un tempo lunghissimo che ha allontanato Yoshihiro Togashi dalla serializzazione su Weekly Shonen Jump. Finalmente però il manga sta per tornare e forse con un'altra piacevole sorpresa.

Per chi se lo stesse ancora domandando, il capitolo 391 di Hunter x Hunter uscirà il prossimo 24 ottobre su Manga Plus che anticiperà di qualche settimana anche il debutto del volume 37 del manga. L'autore proseguirà probabilmente con la serializzazione per almeno un paio di settimane dal momento che sta già lavorando anche per un secondo tankobon, tuttavia non si hanno ulteriori informazioni a riguardo.

In ogni caso, con l'avvicinarsi del ritorno del manga, è stato annunciato anche l'arrivo di un trailer promozionale animato il 28 ottobre con protagonisti Gon e Killua. Attualmente non sappiamo cosa rappresenti questa clip, se sia il preludio ad un annuncio inerente ad un prossimo progetto come un lungometraggio o una nuova stagione, seppur quest'ultima resti un'ipotesi assai improbabile visto il poco materiale a disposizione.

Potrebbe trattarsi, invece, semplicemente di un trailer volto a sponsorizzare il manga che è rimasto sospeso per ben 4 anni. Secondo voi di cosa si tratta questa particolare iniziativa, è un preludio ad un grosso annuncio? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.