Hunter x Hunter: l'asso nella manica di Gon in una figure da quasi 1000 euro

Nonostante la serializzazione irregolare di Hunter x Hunter, con il manga nel pieno della sua pausa più lunga, il gioiellino di Yoshihiro Togashi continua ad essere uno dei gioiellini di Weekly Shonen Jump nonché uno dei titoli di punta di casa Shueisha. La popolarità dell'opera, inoltre, è garantita da un florido merchandising.

In attesa di conoscere quale sarà l'esito del manga di Hunter x Hunter, il cui futuro appare ancora incerto, intanto in rete continuano ad intensificarsi le iniziative a tema. L'opera è ancora lontana dal finale e la Saga del Continente Oscuro non è nemmeno entrata nella sua fase principale. Ad ogni modo, diverse compagnie stanno supportando ancora l'opera di Yoshihiro Togashi con straordinari modellini in scala, l'ultimo dei quali a cura di Unique Art Studio.

L'azienda, infatti, ha dedicato la loro ultima statuetta con licenza ufficiale al protagonista della storia, Gon Freecs, mentre è intento a scatenare il suo asso nella manica: il Jajanken. Il modellino in questione, dalle dimensioni di 40 x 36 x 57 (in cm) è già disponibile al preordine sul sito ufficiale al costo importante di 945 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La consegna della statuetta, invece, è prevista non prima del quarto trimestre del 2021.

