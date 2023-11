Hunter x Hunter, l'autore Togashi spiega il perché di quella scelta narrativa

Il manga di Hunter x Hunter ha subito una modifica drastica negli ultimi tempi. Infatti, i recenti capitoli hanno ricevuto un consistente aumento del testo, una scelta che è stata apportata dall'autore per cinque ragioni principali. Yoshihiro Togashi li ha spiegati in un'intervista:

"Le informazioni di base che devono essere spiegate ai lettori sono già piuttosto estese, inclusa l'introduzione di diverse nuove abilità Nen, i dettagli della Gara di successione e il background di ciascun Principe." "In termini di struttura narrativa, ci sono diversi conflitti irrisolti che devono essere affrontati durante il viaggio, e sapevo fin dall'inizio che se avessi considerato anche le persone coinvolte nella Gara di Successione, sarebbe diventata solo una sfida complessa dove le varie intenzioni e le connessioni di un numero enorme di personaggi si intrecciano tra loro." "Volevo che non solo i Principi ma anche i loro servitori fossero qualcosa di più che semplici personaggi di sfondo, quindi ho fatto ampio uso di monologhi per fungere sia da esposizione narrativa che da sviluppo del personaggio. Di conseguenza, il testo è diventato più intricato e disordinato". "In questo arco narrativo, sto anche sperimentando con i personaggi e con come si sentono riguardo alle loro missioni... Nel processo di ricerca di sviluppi narrativi più interessanti, il numero di parole che scarto nella mia mente è anche dieci volte più grande di quante il mondo possa contare in uno storyboard definitivo" "Come puoi vedere dalle mie risposte precedenti, sono infastidito come autore. Non solo non riesco a trovare il giusto equilibrio, ma nel profondo, una parte di me pensa senza scusarsi che il conteggio delle parole equivalga a un servizio gratuito."

Queste sono state le motivazioni date da Togashi in merito ai recenti cambiamenti di Hunter x Hunter. A quanto pare, si è detto "infastidito" da questa scelta perché è stato costretto a non approfondire il manga attraverso ulteriori tavole, ma aveva le sue buone ragioni per farlo. Vi lasciamo con questo anime consigliato da Togashi autore di Hunter x Hunter.