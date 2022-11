Hunter x Hunter: l'autore di Tokyo Ghoul celebra il manga con uno splendido Hisoka

Finalmente il franchise di Hunter x Hunter si è rimesso in moto dopo tanti anni di stop. Lunga pausa del manga, niente anime, niente altri progetti collaterali se non eventi minori: la storia di Togashi era completamente sparita dai radar, come il mangaka, costretto ad abdicare al suo ruolo per quattro lunghissimi anni.

Ora però la serie è tornata, il mangaka è tornato attivo e quindi è tutto in moto. Arriva il Chronicles Book 2 di Hunter x Hunter, ma anche il tankobon della serie e i nuovi capitoli su Weekly Shonen Jump. Per festeggiare il lavoro di Yoshihiro Togashi però in Giappone si sta preparando un altro evento. C'è una mostra in Giappone dedicata a Togashi, Puzzle, e a questa hanno partecipato moltissimi autori che hanno incrociato la strada con il loro collega nel corso degli ultimi 30 anni.

Tra questi c'è anche Sui Ishida, storico autore di Tokyo Ghoul e attualmente impegnato su Choujin X, che è stato sempre un grande fan di Hunter x Hunter, disegnando un tempo anche un capitolo autoconclusivo dedicato a Hisoka. Ed è proprio sul cattivo del manga che si concentra la sua illustrazione per l'evento. In questo disegno dell'autore di Tokyo Ghoul emerge la cattiveria di Hisoka, sicuramente con uno stile diverso.

Sicuramente Ishida sarà stato felice di avere la possibilità di realizzare questo disegno, considerata la sua ammirazione verso Togashi.