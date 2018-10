Hunter x Hunter: la Bestia Nen di Tserriednich ha rivelato il suo potere

Mentre la Black Whale prosegue la sua traversata verso il Mondo Esterno, la guerra per la successione al trono del regno del Kakin continua in Hunter x Hunter, e i principi ereditari acquisiscono sempre più informazioni sul Nen. Tra questi, Tserriednich è quello che ha fatto più passi avanti di tutti, e sta ora imparando lo Zetsu.

L'ultimo capitolo di Hunter x Hunter è totalmente incentrato sull'allenamento del quarto principe Tserriednich per apprendere lo Zetsu, l'azzeramento dell'aura che permette a un utilizzatore di Nen di nascondersi dai suoi nemici.

l'insegnante di Tserriednich, la hunter Theta, ha compreso che la spaventosa Bestia di Nen del principe, così come qualsiasi altra tecnica o potere Nen, scompare in fase di Zetsu, e ha in mente di uccidere Tserriednich proprio quando quest'ultimo non ha le spalle coperte dalla creatura comparsa con la Cerimonia del Vaso.

Durante il capitolo, Theta dice al quarto principe di restare concentrato e di non rispondere a qualsivoglia stimolo esterno per almeno sessanta minuti, periodo di tempo che in tali condizioni, per un utilizzatore di Nen alle prime armi, sembrerà un'eternità.

Appena Tserriednich entra in Zetsu, la sua Bestia scompare, ma quando Theta, per testare la concentrazione del principe, frantuma una tazza, le guardie del corpo all'esterno irrompono nella stanza, spezzando l'allentamento e facendo ricomparire la creatura.

Le cose cambiano al secondo tentativo, dove la concentrazione del quarto principe, nonostante i piccoli disturbi da parte di Theta, è così profonda da porlo in uno stato quasi di trance, stato che non contempla la presenza della sua Bestia di Nen. Ancora una volta, il principe dimostra la sue strabilianti doti di apprendimento, doti che questa volta potrebbero costargli la vita.

Infatti, vedendo il momento come propizio per attuare il suo piano, Theta estrae la pistola e, dispiacendosi del fatto che Tserriednich non sia il tipo di persona votata a fare del bene, gli spara in testa. Il colpo va a segno e il corpo del quarto principe cade privo di vita, ma nel momento i cui tocca terra, la stanza cambia, e diventa un bellissimo paesaggio soleggiato, pieno di fiori e farfalle.

l'illusione, a quanto pare, è stata generata dalla musica suonata in tutta la nave da Melody, ma cosa ancora più strana è che il corpo del principe - così come qualsiasi traccia di sangue e cervello - scompare. Quando le guardie entrano nella stanza, Theta ha in mano la pistola ed è pronta ad arrendersi, ma dietro di lei riappare Tserriednich ancora in vita, il quale dice che faceva tutto parte dell'allenamento.

Una delle guardie afferma che il tempo si è come fermato, e che durante l'illusione erano impossibilitati a muoversi. Intanto, la Bestia di Nen riappare e, scrutando Theta, le dice che la prossima volta che risponderà con una menzogna a una domanda diretta del principe cesserà di esistere come essere umano.

Dopo queste parole, Theta sviene e si risveglia sul letto della sua stanza. La hunter è rimasta svenuta per soli 15 minuti, ma la Bestia Nen ha impresso sulla parte sinistra del suo volto un marchio, una specie di ammonimento a non mentire più. Da qui in avanti, per evitare altri rischi, sarà Salkov a occuparsi dell'allenamento del principe, ma i poteri della sua Bestia sono stati rivelati.

A quanto pare, si può mentire una sola volta a Tserriednich e, come visto in questo capitolo, il soggetto che ha mentito viene marchiato e avvertito che alla seconda bugia cesserebbe di essere umano. Va specificato che colui che mente, non morirebbe, ma muterebbe.

Il potere è strettamente correlato al carattere del principe, il quale usa tutti come pedine per i suoi scopi. In pratica, o si è completamente dalla parte di Tserriednich o lo si diventa. Un potere del genere potrebbe procurare al quarto principe un esercito di "fedeli" in brevissimo tempo, e le sue innate abilità con il Nen lo renderebbero il più potente signore del Kakin, anche più potente del primo principe Benjamin.

Hunter x Hunter continua.