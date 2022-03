Hunter x Hunter, a breve un vero e proprio esame da Hunter a Tokyo?

Sono passati anni da quando l'ultimo capitolo di Hunter x Hunter è uscito, ma la sua pausa continua non è abbastanza per allontanare i fan. Yoshihiro Togashi ha creato una forte e fedele community di appassionati grazie a Hunter x Hunter, e questa è solo cresciuta da quando l'artista è andato in pausa.

Il loro supporto ha mantenuto Hunter x Hunter in crescita nonostante le difficoltà, e ora i fan vecchi e nuovi potranno presto mettere alla prova il loro coraggio in un vero e proprio esame da Hunter.

L'indiscrezione proviene da alcune fan-page di Shonen Jump come WSJ_manga su Twitter. Mentre la rivista si prepara per la sua uscita, la notizia si sta diffondendo insieme alle serie di punta di Shueisha, e i fan di Hunter x Hunter ne sono rimasti sorpresi. Dopo tutto, la notizia suggerisce che Hunter x Hunter ospiterà un vero e proprio Hunter Test a Tokyo tra non molto.

Se la notizia si rivelerà essere corretta, Hunter x Hunter ospiterà il test durante la Golden Week di quest'anno. Il Giappone ospiterà la celebrazione annuale di una settimana a partire dal 29 aprile, come al solito. In questo momento, non c'è una dichiarazione ufficiale ma i frequentatori più assidui del web si aspettano qualche informazione da Shonen Jump.

Per coloro che non hanno familiarità con Hunter x Hunter, potreste essere curiosi di sapere cosa sia l'esame da Hunter. È un esame a dir poco impegnativo, fenomeni come Gon e Killua lo hanno superato per il rotto della cuffia. Nel manga di Togashi, l'esame annuale è ospitato dall'Associazione Hunter. Si dice che 1 su 10.000 partecipanti riesca ad arrivare al grande esame addirittura dopo un'enorme scrematura iniziale.

Molti sono morti nel tentativo di passarlo. Abilità di sopravvivenza e forza sono assolutamente necessarie. E anche se questo esame nella vita reale avrà sicuramente una posta in gioco più bassa, possiamo scommettere che i fan di Hunter x Hunter lo prenderanno piuttosto seriamente.

Vi piacerebbe partecipare a questo grande esame di Hunter x Hunter? Pensate di avere quello che serve per diventare un cacciatore con licenza? Condividete pure le vostre impressioni con noi nei commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete vedere la seconda stagione di Hunter x Hunter in italiano su Prime Video.