Hunter x Hunter: Camilla, il secondo principe dell'impero Kakin, chi è e le sue abilità

Sta per tornare Hunter x Hunter e con il manga, inevitabilmente, torna la guerra di successione dei principi dell'impero Kakin. Tra i principi che saliranno al trono, svettano i maggiori, che hanno già moltissimo potere. Quindi una delle potenziali regine è Camilla Hui Guo Rou.

Camilla è la prima figlia dell'imperatore Nasubi Hui Guo Rou e della seconda moglie di lui, Duazul, ed è il secondo principe di Kakin. È un'adulta fatta e finita, con un fisico slanciato e lunghi capelli chiari, che le donano una certa eleganza regale. Durante le prime apparizioni ha sempre mostrato una certa presenza e autorità, oltre che tanto fascino. Nonostante il suo aspetto esteriore e un modo di fare in pubblico suadente e affascinante, in realtà è un personaggio sadico che non si fa scrupolo nel ricorrere alla violenza, macchinando anche l'assassinio dei suoi fratelli e fratellastri. Una delle sue particolarità è il modo in cui si riferisce a se stessa, chiamandosi "Cammy".

Oltre a un grande potere politico e una spiccata intelligenza, Camilla sa usare il Nen. Come gli altri principi di Hunter x Hunter coinvolti nella lotta di successione, ha un potere che è denominato "Il gatto con un milione di vite", col quale può risorgere dopo essere stata uccisa, curandosi tutte le ferite. Non può però curarsi mentre è viva, rendendola debole verso le torture. Ha anche una Bestia Guardiana del tipo della Manipolazione, con un'abilità che consente di prendere il controllo di un bersaglio se vengono adempiute certe condizioni.

È quindi uno dei personaggi più pericolosi di Hunter x Hunter insieme al primo principe Benjamin.