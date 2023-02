Hunter x Hunter cancellato da Weekly Shonen Jump? Facciamo chiarezza

Yoshihiro Togashi ha dovuto obbligare di nuovo i lettori di Hunter x Hunter a subire l'ennesima pausa. Il manga era tornato su Weekly Shonen Jump dopo un'attesa durata diversi anni, concludendo quella che era stata la pausa più lunga in questi 25 anni di pubblicazione sulla rivista shonen. Ora però non si sa quando tornerà e come.

Non ci sono date per il ritorno di Hunter x Hunter e a questo punto la situazione si ingarbuglia anche di più, sia per le parole di Yoshihiro Togashi - che fanno presumere un cambiamento fondamentale nel genere di pubblicazione che avrà il manga in futuro - sia per un recente cambio avvenuto nel catalogo di Shueisha. Infatti, Hunter x Hunter ora risulta tra i manga archiviati di Weekly Shonen Jump. Ma cosa significa tutto questo?

Ovviamente i lettori e gli appassionati di tutto il mondo non devono preoccuparsi: Hunter x Hunter non è stato cancellato. Vista la portata del manga e la situazione dell'autore, ci sarebbe stato un annuncio ufficiale nel corso delle ultime settimane in caso di chiusura completa della storia. Ma allora cosa significa? Quando un manga viene archiviato solitamente vuol dire che non verrà più pubblicato su quella rivista. Sotto questo punto di vista, sarebbe quindi logico pensare a uno spostamento sulla rivista digitale Shonen Jump+, dai ritmi più rilassati e che non ha le stesse necessità restrittive delle riviste su carta stampata. In questo modo, Togashi potrebbe pubblicare i capitoli come vorrebbe e con i ritmi che preferisce.

Non è da sottovalutare però anche l'ipotesi che, semplicemente, la storia verrà spostata da "archiviata" a "in corso" non appena Togashi e la redazione decideranno il nuovo metodo di pubblicazione, anche se questa sembra una possibilità più remota. In ogni caso, i lettori di Hunter x Hunter potranno stare tranquilli, a meno che le condizioni di salute di Togashi non peggiorino a tal punto da non potergli consentire neanche più di scrivere il manga.