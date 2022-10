Hunter x Hunter, sempre più capitoli completi: lo stato aggiornato da Togashi

Le condizioni di salute precarie di Yoshihiro Togashi, ormai da qualche decennio alle prese con problemi alla schiena gravi, hanno obbligato Hunter x Hunter a tante pause nel corso del tempo. Ora è in corso la pausa più lunga, che questa settimana si sta però per concludere: è infatti vicina la ripresa della pubblicazione di Hunter x Hunter.

Il ritorno su MangaPlus di Hunter x Hunter è previsto tra qualche giorno, domenica più precisamente, nello stesso momento in cui i primi numeri di Weekly Shonen Jump saranno venduti in Giappone. Bisogna quindi prepararsi a vedere i prossimi dieci capitoli pubblicati nel giro di due mesi e mezzo. Ma quanti capitoli ora ha pronti Yoshihiro Togashi?

Il mangaka ha di nuovo aggiornato sulla situazione tramite il suo account Twitter. Il capitolo 396 è completo e pronto per la pubblicazione, mentre ha concluso le correzioni di Hunter x Hunter 397, ormai anch'esso pronto definitivamente. Diversa invece la situazione sui capitoli dal 398 al 400, sul quale i lavori sono ancora in corso.

Togashi poi spende qualche parola anche per il processo di digitalizzazione che, a suo dire, ha aumentato il consumo di carta, proponendo anche una foto della sua scrivania con dei manoscritti. Sicuramente il mangaka realizzerà in tempo tutti i capitoli fino al 400, anche se bisognerà attendere per capire se riuscirà a realizzare a stretto giro altri dieci capitoli di Hunter x Hunter.