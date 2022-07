Hunter x Hunter, il capitolo 399 è completo? Le nuove pagine, ecco gli spoiler

Negli ultimi tempi, l'arrivo di Yoshihiro Togashi su Twitter ha avvicinato enormemente il ritorno di Hunter x Hunter. Per ora, l'autore si sta concentrando ancora sulle bozze, preparando all'incirca una pagina al giorno, raramente qualcuna in più, per poi mostrarle su Twitter con la numerazione.

Qualche settimana fa, Togashi aveva concluso Hunter x Hunter 398 e si era lanciato subito nel 399. Ora però è stato terminato anche questo capitolo, dato che oggi 6 luglio Togashi ha pubblicato sulla sua pagina Twitter pagina 19, che solitamente è l'ultima di un capitolo, a meno che non siano programmate pagine a colori che allunghino il conteggio.

Come si intravede in basso, stavolta Togashi ha inserito tanti dettagli e ha allargato il campo delle foto. Si intravedono persone che parlano, di spalle, e anche qualcuno che urla. Si intravede anche un corridoio dove sembrano esserci persone che scappano o corrono. In aggiunta, a pagina 18, sembrano esserci alberi, facendo intuire uno scenario esterno, con altre persone che parlano. Ci saranno tante chiacchiere in questo capitolo, come si intuisce anche da pagina 13.

Vi hanno convinto questi spoiler di Hunter x Hunter 399? Ora manca soltanto il capitolo 400 di Hunter x Hunter per completare questo giro di pubblicazione.