Hunter x Hunter, capitolo vicino alla fine: ecco cosa raccontano le nuove pagine

L'arrivo di Togashi su Twitter è stato accolto da tutto il mondo con gioia: sono bastate poche ore al mangaka di Hunter x Hunter per diventare l'autore di mang apiù seguito al mondo. E ormai sembra averci anche preso gusto, data la sua voglia di condividere quotidianamente i progressi sulla sua storia.

Non si sa ancora quando tornerà Hunter x Hunter definitivamente su Weekly Shonen Jump, ma potrebbe volerci del tempo. Il mangaka infatti sta pubblicando su Twitter una pagina al giorno dei vari storyboard e quindi, a questo ritmo, potrebbero essere necessari altri tre o quattro mesi prima di potersi mettere al lavoro sulle tavole definitive.

In ogni caso, le immagini che Togashi pubblica su Twitter sono abbastanza per far crescere l'hype dei fan. Non si sa bene su quale capitolo si stia concentrando al momento il mangaka e a quale capitolo appartengano queste foto, ma dai piccoli spicchi che si intravedono si può capire qualcosa di più della storia.

Se la nuova pagina 11 di Hunter x Hunter non dà dettagli degni di nota, a pagina 12 si intravede una scatola o un altare con tante bambole o pupazzi, alcune col sorriso e gli occhi già ben disegnati, e che potrebbero essere un segnale importante, magari un tramite per una tecnica nen. Chissà cosa verrà pubblicato nei prossimi giorni.