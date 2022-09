Hunter x Hunter: chi è Benjamin, il primo principe dell'impero di Kakin

Tra pochi mesi potrebbe tornare Hunter x Hunter su Weekly Shonen Jump. Il manga è stato interrotto temporaneamente a fine 2018 e da allora Yoshihiro Togashi non ha più pubblicato un capitolo. Negli ultimi tempi però l'autore si è riattivato, quindi a breve rivedremo la lotta intestina all'impero di Kakin.

Ciò vuol dire che i principi di Kakin torneranno a battagliare tra loro per la supremazia. Analizziamo tutti i principi dal primo all'ultimo, partendo da Benjamin Hui Guo Rou, il primo principe di Kakin. Benjamin è il primo figlio di Nasubi Hui Guo Rou e della sua prima moglie Unma. Così come gli altri discendenti della famiglia reale, ha preso parte al rituale per eleggere il prossimo sovrano dell'impero Kakin.

Benjamin è un uomo mastodontico e molto violento: in una delle tavole in cui è stato mostrato, teneva bloccato un leone estremamente aggressivo. La sua natura è guerrafondaia - non a caso è il referente della sicurezza militare della famiglia reale - e punta a uccidere senza pietà tutti gli altri partecipanti al rituale, sfruttando anche il Nen.

Non è ancora nota la sua tipologia, ma potrebbe essere del tipo Irrobustimento, e ha un'abilità che lo rende estremamente versatile. Infatti ogni soldato che giura fedeltà a Benjamin vedrà trasferita la propria abilità al principe nel momento della propria morte. Anche lui è dotato di una Bestia Guardiana come gli altri principi, una creatura dalla forma insettoide con le fauci spalancate.