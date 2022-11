Hunter x Hunter: chi è Beyond, il figlio dell'ex presidente Netero

Al momento, i principi di Kakin stanno dando battaglia sulla nave per poter ottenere il trono dell'impero. Ma questa saga della successione va ricordato che è soltanto una piccola parte di un viaggio molto più lungo, che porterà gli hunter a contatto con il Continente Oscuro di Hunter x Hunter. E c'è una certa persona dietro tutto questo.

All'apice dell'organizzazione hunter, coloro che sanno usare meglio il nen di Hunter x Hunter, c'era Isaac Netero. Il presidente morto durante la saga delle formichimere, all'insaputa di tutti, aveva un figlio: Beyond Netero. È stato lui a presentarsi nel capitolo 340 innescando la nuova saga del Continente Oscuro. Beyond è un uomo almeno sulla cinquantina molto simile al padre, con una lunga barba nera e una vistosa cicatrice a x sul volto. È dotato di un grande carisma e riesce a conquistarsi la simpatia degli altri ed è intenzionato a cercarsi alleati.

Beyond è già arrivato al Continente Oscuro una volta, nonostante le obiezioni del padre, in una spedizione che uccise quasi tutti i suoi membri. Per questo, Netero lo obbligò a non andare più in quel mondo fino alla sua morte. Proprio questo evento ha innescato la voglia di Beyond di creare un'altra spedizione, quella che sta per iniziare in Hunter x Hunter. Grazie al coinvolgimento di Nasubi Hui Guo Rou e alla cospirazione di Pariston, Beyond è riuscito a mettere all'angolo l'organizzazione hunter, obbligandoli a partecipare alla spedizione.

Per ora, Beyond è rimasto in disparte, con lo spazio lasciato quasi completamente a Kakin. Ma di sicuro arriverà anche il suo momento.