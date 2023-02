Hunter x Hunter: chi è Halkenburg, uno dei principi più importanti di Kakin

Yoshihiro Togashi, ormai da anni, è concentrato sulla saga della successione, che sta tenendo banco dal 2015 circa. Messa in pausa la saga del continente oscuro per risolvere questa ominosa situazione, il mangaka sta facendo andare in scena la faida dei principi dell'impero Kakin, ormai diventati l'epicentro di Hunter x Hunter.

Continua la disamina dei principi coinvolti con il nono principe in elenco. Il nono figlio di Nasubi è Halkenburg, che è anche uno dei più giovani potenziali eredi al trono. Halkenburg è un giovane adulto dai capelli biondi e dall'aspetto distinto, ma anche dal modo di fare retto e determinato. Figlio della seconda regina Duazul, e quindi fratello del principe Camilla, oltre che di Tubeppa e Luzurus, Halkenburg tiene in molta considerazione la vita dei fratelli. Non è infatti guerrafondaio ed è animato principalmente da buone intenzioni, cosa che lo porta subito a tentare di mettersi in contatto con Kurapika, ma anche con l'imperatore Nasubi per chiedere la grazia per i suoi fratelli in modo tale da chiudere la lotta di successione.

Intelligente e brillante, oltre che dotato di molto carisma e potere grazie alle sue origini reali, Halkenburg è dotato di una bestia di nen che sfrutta proprio il carisma del principe. Questo bestione peloso con le corna e un occhio solo che dimora sulle sue spalle si alimenta con il modo di fare Halkenburg, che riesce ad attirare a sé naturalmente molti fedeli. Infatti imprime un tatuaggio di una piuma sulla mano di ogni persona che viene in contatto con Halkenburg: se la persona non prova lealtà verso il principe, questa piuma si cancellerà in dieci minuti, altrimenti rimarrà per più tempo, amplificando il potere. In aggiunta, chiunque riceva la piuma sviene e avrà i suoi ricordi alterati.

Ma il contatto con la bestia porta anche Halkenburg a sviluppare il proprio nen. Da arciere consumato, diventa un manipolatore in grado di evocare un arco di nen con cui attaccare i nemici a distanza. Attaccando, è capace di perforare non solo le difese di nen dei nemici ma anche di iniettare nel corpo del malcapitato lo spirito di uno dei propri seguaci. Il ritorno di Hunter x Hunter con i principi al centro potrebbe dare ancora più spazio a questo principe importante.