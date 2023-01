Hunter x Hunter: chi è Luzurus, lo sconosciuto settimo principe di Kakin

Ormai è da diversi anni che Hunter x Hunter è entrato nella saga della successione al trono. L'impero di Kakin, da secoli, inizia una lotta di successione tra i vari principi che l'imperatore ha avuto con le sue tante mogli, e soltanto il più forte potrà sopravvivere e diventare il nuovo capo, controllando tutto e tutti.

I quattordici principi di Kakin sono stati così obbligati a partecipare a questa lotta fratricida, alcuni lo hanno fatto con piacere e altri vorrebbero solo scappare. Non si sa invece quali siano le vere intenzioni di Luzurus, settimo principe di Kakin e che per ora è uno dei più misteriosi di questo gruppo. In Hunter x Hunter finora è infatti comparso poco rispetto ai fratelli maggiori e a molti di quelli minori, apparendo infatti fisicamente in appena cinque capitoli.

Figlio della regina Duazul, e quindi fratello minore di Camilla e Tubeppa e fratello maggiore di Halkenburg, è il protettore di una delle famiglie mafiose di Kakin, la Cha-R. Luzurus è un uomo non troppo alto e con dei capelli molto particolari, con un naso a punta ma soprattutto con un carattere ancora non ben definito, che sembra essere al contempo sia aggressivo che compassionevole.

Oltre ai classici poteri politici e di influenza che ha in quanto principe, anche se non dello stesso livello dei fratelli maggiori, è dotato anch'egli di una bestia guardiana di nen che somiglia a un gigantesco millepiedi. Questa bestia è della materializzazione che però fa uso anche di tecniche della manipolazione, grazie a trappole ed esche che, una volta toccate dal bersaglio, attivano il suo potere.