Hunter x Hunter: chi è la madre di Gon? Una teoria specula sull'identità della donna

Il percorso di Gon si sviluppa in Hunter x Hunter a partire da un vuoto interiore, da quella solitudine a cui è stato condannato sin dall'infanzia a causa dell'assenza genitoriale. Se del padre si conoscono le ragioni della sua lontananza, della madre non si conosce né il nome né la storia. Ma una teoria potrebbe aver gettato luce sulla sua identità.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi che rendono Ging il personaggio più odiato di Hunter x Hunter, sin dall'inizio del manga, infatti, il conflitto di Gon, il fuoco che accende la sua essenza di Cacciatore e che lo ha portato ad intraprendere un percorso di maturazione assolutamente impervio e travagliato, deriva non tanto dall'assenza materna, ma da quella paterna: e quindi dalla necessità del ragazzo di colmare quel vuoto che lo sovrasta attraverso la continua (e strenua) ricerca del padre.

Eppure Ging non si è “solo” limitato ad abbandonare il figlio in tenera età per inseguire i suoi ideali di Hunter, ma ha continuato a perseverare senza sosta in questa sua personale (e per nulla edificante) traiettoria anti-paterna, quasi non avesse alcun desiderio di disinnescare le crisi che affliggono quotidianamente il figlio, né di incarnare, nel futuro del ragazzo, una figura autorevole (o pedagogica) a cui possa ispirarsi. Anzi, ogni gesto o azione esercitata dal leggendario Hunter sembra destinata ad aumentare la distanza dal figlio, giustificando il vuoto che li separa come una conseguenza “necessaria” al fine di perseguire i propri personali, ed egoistici obiettivi. Una vacuità che nel tempo ha assunto una connotazione ancora più nefasta, soprattutto se la leghiamo alla naturalezza con cui il protagonista ha normalizzato, per forza di cose, l'assenza della madre.

È in virtù di questa necessità da parte dei lettori di offrire una spiegazione ad un trauma di cui il ragazzo non sembra neanche essere cosciente, che la teoria che andremo ad illustrare si prefigge di delineare le circostanze dietro la nascita di Gon. E secondo queste speculazioni, l'origine dell'Hunter non sarebbe da individuare in un'idea di procreazione naturale, ma artificiale, dal momento che tale congettura rintraccia in una particolare carta di Greed Island la genesi dell'eroe: ovvero nella cosiddetta “Pietra della Gravidanza”.

Come sappiamo, coloro che all'interno del gioco entrano in possesso di questa pietra per circa un mese, possono rimanere incinti. E dal momento che il creatore del celebre videogame non è stato nient'altro che il padre di Gon – insieme all'operato di dieci formidabili Game Masters – è possibile che Ging si sia servito di questa particolare carta per dare vita al figlio, la cui discendenza sarebbe perciò artificiale. In questo modo si spiegherebbe l'assenza di qualsiasi riferimento alla figura materna di Gon, anche se tale teoria va incontro ad alcune incongruenze.

Ad esempio, nel messaggio che Ging lascia anzitempo al figlio, l'iconico Cacciatore fa chiaramente riferimento alla figura della madre, alludendo perciò ad una sua esistenza concreta. Inoltre, se davvero Gon fosse un corpo-prodotto puramente formato da Nen, la capacità del ragazzo di sopravvivere anche dopo la perdita del suo potere spirituale (avvenuta in seguito allo scontro con Neferpitou, la cui dipartita l'abbiamo inserita tra le tre morti più tragiche della saga delle Formichimere di Hunter x Hunter) entra in netta opposizione con l'assunto appena presentato. Tanto che alcuni, partendo dalle dichiarazioni di Ging, hanno individuato le origini dell'eroe nell'unione dell'uomo con una donna del Continente Oscuro: una derivazione “genetica” che spiegherebbe anche l'estremo vigore fisico di cui gode il protagonista.

