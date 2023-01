Hunter x Hunter: chi è Salé Salé, il principe maniaco di Kakin circondato dall'harem

Togashi ha aperto il mondo di Hunter x Hunter spiegandone la composizione, ma anche rivelando dell'esistenza di un Continente Oscuro. Ma l'autore ha deciso di mettere da parte quell'area, nonostante al momento sia l'obiettivo principale del viaggio della balena. Al suo posto, il fulcro è rappresentato dalla guerra di successione di Kakin.

I quattordici principi di Kakin devono uccidersi a vicenda e soltanto uno di essi potrà regnare. Hunter x Hunter ne ha già fatti fuori alcuni di questi, come ad esempio il principe Salé Salé. Ma chi era questo personaggio? L'ottavo principe di Kakin è figlio dell'imperatore Nasubi e della sua quinta moglie, Swinko Swinko. A differenza di altri, quindi, non ha fratelli di sangue ma soltanto fratellastri e sorellastre. L'uomo si presenta abbastanza grasso e con un ciuffo di capelli sulla testa. Sempre sorridente e con un ghigno sul viso, la sua attenzione viene unicamente diretta alle donne, con cui si fa sempre trovare a letto, in ogni occasione.

La lussuria la fa da padrone e sembra che anche la sua bestia guardiana di Nen possa conservare poteri del genere. Salé Salé non sa della sua esistenza né sa controllarla, ma questa emetteva dei fumi legati alla libido del principe. Chi viene influenzato nell'arco di sette metri tenderà a essere più favorevole al principe e potrà diventare un portatore di una mini versione della bestia di nen, facendola propagare. Salé Salé non ha mostrato altre capacità particolari, dato che è stato assassinato quasi subito dopo da una delle guardie di Benjamin, Yushohi. È quindi finito subito il suo tentativo di appropriarsi del trono.

Ci sarà qualche altro principe che morirà in Hunter x Hunter 401?