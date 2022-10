Hunter x Hunter: chi è Tubeppa, l'intelligente quinto principe dell'impero di Kakin

La guerra di successione riprende in Hunter x Hunter, il manga di Yoshihiro Togashi tornato su Weekly Shonen Jump dopo diversi anni di stop. Quindi tutti i principi dell'impero di Kakin rimasti in vita devono tornare ad affrontarsi in una sfida mortale, con alcuni che hanno più vantaggio degli altri.

Il quinto principe è Tubeppa, una donna dall'aspetto elegante, con capelli corti e il volto squadrato. Figlia di Duazul e quindi sorella di Camilla, è un'eminenza a Kakin, con un buon potere politico, anche se non pari a quello dei fratelli maggiori, considerata la differenza d'età. La sua prima apparizione in Hunter x Hunter è legata a un ambiente scientifico e pertanto Tubeppa ha l'aria di essere una delle più intelligenti della prole di Nasubi Hui Guo Rou.

Per ora, Tubeppa è una delle poche a non aver mostrato particolari capacità di combattimento. La sua Bestia Guardiana però è ben sviluppata e ha un'abilità che si lega molto alla natura di Tubeppa. Questa sorta di camaleonte gigante è infatti un trasmutatore che permette di modificare la natura e gli effetti di prodotti chimici. E sempre come Tubeppa, ha dimostrato più volte in Hunter x Hunter di come abbia una natura cauta e sospettosa.