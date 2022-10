Hunter x Hunter: chi è Zhang Lei, il terzo pragmatico principe di Kakin

A breve tornerà Hunter x Hunter, uno dei manga di lungo corso di Weekly Shonen Jump ma che non è riuscito a trovare una serializzazione continua a causa delle condizioni di salute dell'autore, Yoshihiro Togashi. E ora di carne al fuoco ce n'è tanta, con i principi di Kakin in prima linea in questa saga con una grande lotta di successione.

Il terzo in ordine di nascita, dopo il principe Camilla, è Zhang Lei. Il terzo figlio del re di Kakin è un uomo basso dalla carnagione molto scura, tratti fisici completamente diversi da quelli dei due fratelli maggiori e da tutti quelli minori. Infatti Zhang Lei è il figlio di Tang Zhao Li, terza moglie di Nasubi e che ha dato alla luce un solo bambino. Zhang Lei è certamente più diplomatico dei fratelli maggiori, anche se non si fa scrupolo nel giocare duro quando serve.

Partecipa alla guerra di successione di Hunter x Hunter così come il resto della prole di Nasubi e ottiene la sua bestia guardiana. Questa non può essere controllata da Zhang Lei e somiglia molto a un dharmachakra. Del tipo dell'evocazione, produce una moneta dalla sua bocca una volta al giorno. Il possessore di questa moneta ottiene varie abilità se vengono rispettate alcune condizioni. Non è ben noto l'utilizzo di queste monete, dato che è una delle bestie guardiane meno approfondite per ora da Togashi. In aggiunta Zhang Lei per ora non ha mostrato abilità particolari con il nen.

In pratica, nei prossimi capitoli di Hunter x Hunter ci sarà molto da scoprire su questo personaggio che potrebbe avere importanti evoluzioni.