Hunter x Hunter: Chrollo diventa una donna nel cosplay di Vivichibi

Nonostante l'interruzione dell'anime e le numerose pause del manga di Hunter x Hunter, i fan dell'opera rimangono numerosi ed in attesa di vedere in azione gli svariati personaggi che la caratterizzano. Tra questi ricordiamo Chrollo Lucilfer a cui una fan ha dedicato il proprio cosplay. Vediamolo.

Il villain è il fondatore e leader della Brigata Fantasma, un gruppo di ladri molto potenti che, nell'opera di Yoshihiro Togashi, hanno dimostrato di poter competere coi guerrieri più forti del mondo sconfiggendo alcuni membri della mafia. In particolare il capo sembra essere più forte di Hisoka, il primo antagonista della serie, riuscendo facilmente a sconfiggerlo in combattimento.

Nonostante purtroppo non siamo ancora in grado di sapere quando riprenderà la pubblicazione di Hunter x Hunter, ormai in pausa da 2 anni, numerosi appassionati continuano ad omaggiare l'opera ed i suoi personaggi. In particolare, al termine della news possiamo osservare il bellissimo cosplay di Vivichibi nei panni di Chrollo. La donna ha riprodotto tutte le principali caratteristiche del villain: il volto pallido, il tatuaggio in fronte, i grossi orecchini e la particolare giacca dotata di pelo attorno al colletto. Ulteriore particolare sono le catene che avvolgono il proprio corpo simulando i momenti in cui il capo della Brigata Fantasma venne preso in ostaggio da Kurapika.

Ricordo inoltre che un traile è stato diffuso mostrando quella che sembra essere una live action di Hunter x Hunter.