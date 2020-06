Hunter x Hunter: Chrollo Lucifer si mostra in questo impressionante cosplay

Hunter x Hunter è in pausa da più di un anno, e mentre Yoshihiro Togashi stenta a comunicare quando potremo leggere un nuovo capitolo, spetta ai fan tenere viva l’attenzione verso quest'opera. Infatti un appassionato della serie ha voluto rendere omaggio al personaggio di Chrollo Lucifer, vestendone i panni in un incredibile cosplay.

Fondatore e leader della Brigata Fantasma, Chrollo si è dimostrato da subito una figura misteriosa, dal passato oscuro e probabilmente tormentato, come quasi tutti i membri della banda, di cui fa parte anche il più conosciuto Hisoka. Nel corso degli anni i fan si sono sempre mostrati interessati a questo personaggio, sopratutto dopo l'incredibile scontro con i mercenari Zeno e Silva Zoldick, rispettivamente nonno e padre di Killua.

In quell'occasione infatti è emersa la sua immensa abilità combattiva, in grado di mettere in difficoltà i due avversari, e in seguito lo stesso Zeno ha affermato che, in uno scontro diretto tra loro, se Chrollo avesse combattuto al massimo delle sue potenzialità probabilmente sarebbe stato sconfitto. Questo ci fa capire come il personaggio di Chrollo abbia ancora molto da mostrare, e ci fa sperare in interessanti sviluppi futuri.

È stato l'utente @Ank_CosArt a condividere su Instagram le immagini del fantastico e fedele cosplay che potete trovare nel post in fondo alla pagina. In passato avevamo visto altri appassionati dedicare fantastici cosplay a Chrollo, e indubbiamente questo rientra tra i migliori realizzati. Ricordiamo inoltre che Chrollo ha ottenuto anche un Nendoroid, mostrandosi in forma chibi vicino a Kurapika e agli altri personaggi principali della serie.