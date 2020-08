Hunter x Hunter: Chrollo Lucilfer subentra nella realtà in un cosplay virale

Nonostante Hunter x Hunter si stia avviando nel suo periodo più torbido in termini di pause, oltrepassando definitivamente il precedente record di hiatus, la perla di Yoshihiro Togashi continua a essere un'opera affascinante e con un'imponente fetta di pubblico alle sue spalle che, ancora oggi, continua a supportare il franchise.

Ormai sono in molti che attendono di poter scoprire la fine di Hunter x Hunter, al punto tale da riesumare persino vecchie capsule del tempo come ha raccontato un fan nella sua triste storia. Il manga, infatti, detiene un posto di rilievo nel cuore degli appassionati grazie a una storia emozionante e più matura rispetto al target a cui si riferisce. Eppure, nonostante una popolarità costantemente alle stelle, Togashi continua a non rivelare alcuna informazione in merito a un presunto ritorno su rivista.

Chi continua a essere garante del successo sono proprio i fan che, quotidianamente, condividono nelle community dedicate manifestazioni di creatività a tema, basti pensare all'ultima trovata di un artista cinese, un certo 陆鹫贰黑, che ha pubblicato tra le pagine del noto social di weibo uno straordinario cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia con oltre 15 mila manifestazioni di apprezzamento. Protagonista della fedele interpretazione personale è Chrollo Lucilfer, leader della Brigata Fantasma nonché uno dei personaggi più enigmatici dell'intero franchise.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.